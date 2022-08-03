AÖF yaz okulu sınav belgesi 2022 ne zaman yayınlanacak? 2022 AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

AÖF yaz okulu başvuruları 27 Haziran 1 Temmuz tarihleri arasında tamamlandı. Anadolu Üniversitesi 2022 AÖF yaz okulu sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak. 2022 AÖF Yaz okuluna gidecek öğrenciler AÖF yaz okulu sınav giriş belgelerinin yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Peki AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi açıklandı mı? AÖF 2022 yaz okulu sınav giriş yerleri açıklandı mı

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

Yaz okulu Sınavı 13 Ağustos 2022 azar günü yüz yüze yapılacaktır. AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı. Sınava girebilmeniz için Sınav Giriş Belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi ibraz etmeniz gerekmektedir. Belge kontrolleri ilgili sınav görevlilerince yapılacak olup, eksik belgesi olanlar sınava alınmayacaktır.Sınav giriş belgesinde fotoğrafı olmayan öğrenciler, sınav giriş belgesi ve resimli kimlik kartları ile sınava girebilirler. Sınava girebilmeniz için gerekli belgeler dışında; kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar bulundurmanız yasaktır. Kimlik kontrolleri, üst araması ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında tamamlanabilmesi için sınavdan en az bir saat önce sınav binasında hazır bulunmanız önerilir.

AÖF yaz okulu sınavında kaç soru sorulacak, sınav süresi ne kadar?

Sınavda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecektir. Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır.

AÖF yaz okulu başarı notu kaç?

Başarı notu alt sınır değeri 35’tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.