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Eğitim AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak 2021?
Eğitim

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak 2021?

Anadolu Üniversitesi, AÖF sınav sonuçları açıklamasını resmi internet sitesi üzerinden yaptı. 2020-2021 final sınavlarının sonuçlarının da açıklanması ile bu kez de yaz okulu sınavları gündem oldu. AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak 2021?

Yeniakit Publisher
2021-06-13 18:44:00 -
AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak 2021?

AÖF yaz okulu ne zaman başlayacak? Sorusu öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. AÖF yaz okulu kayıtları için Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrecinleri yanıt arıyor.

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak 2021?

Sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre 1-4 Temmuz 2021 tarihleri arasında kayıt yenileme işlemleri olacak. 5 Temmuz'da derslerin başlamasının ardından sınavlar için geri sayıma geçilecek.

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaz okulu sınavları ise 23-27 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Mazereti bulunan adaylar içinse yaz okulunu sonu mazeret sınavları 6-8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AÖF yaz okulu sınavları ise 8 Ağustos'ta düzenlenecek.

 

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