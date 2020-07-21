Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri yaz okulu kayıtlarının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Öğrenciler internette AÖF yaz okulu kayıtlarının ne zaman hangi tarihler arasında yapılacağını araştırıyor. İşte, detaylar.

Yaz okulu nedir?

Üniversitelerde uygulanan yaz okulu sistemi, bir diğer manasıyla 3. Dönem Uygulaması gibi tanımlanabilir.

Zayıf olan dersleri tekrar alabilmek, üstten ders alabilmek ya da not yükseltmek için ders almakta kolaylık sağlayan, öğrencinin isteği doğrultusunda hızlandırılmış bir dönem olarak ele alınabilir.

Açıköğretim'de dönem içi girdiği sınavlarda geçer not alamayan kişiler yaz okuluna kayıt yaptırabiliyor.

AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı? | AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır?

Açıköğretim yaz okulu kayıtları başladı. Yapılan açıklamada kayıtların 20-28 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacağı belirtildi.

Yaz okulu uygulaması için AÖF ücret talep etmiyor.

AÖF YAZ OKULU KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ