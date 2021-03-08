AÖF vize sınavları ne zaman? AÖF bahar dönemi sınavları online mı olacak?

Üniversite eğitimini açıktan okuyan öğrenciler, bahar dönemi kayıtlarını tamamladılar. Ardından AÖF vize sınav tarihleri ve online yapılıp yapılmayacağı araştırılıyor. Peki AÖF vize sınavları ne zaman? AÖF sınavları online mı olacak?

AÖF bahar dönemi sınav tarihleri

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10 - 11 Nisan 2021.



Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29 - 30 Mayıs 2021



Yaz Okulu Sınavı: 08 Ağustos 2021

AÖF sınavları online mı olacak?

Güz döneminde AÖF sınavları online olarak düzenlendi. Öğrenciler, bahar dönemi için de sınavların nasıl yapılacağını merak ederken Anadolu Üniversitesi tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, “Değerli öğrencimiz, sınav dönemindeki pandemi koşulları dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır. Henüz bir karar verilmemiştir. Lütfen sadece kurumsal sosyal medya hesapları ve web sitesinden yapılan bilgilendirmeleri dikkate alınız." ifadeleri kullanıldı.