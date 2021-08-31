AÖF üniversite kayıt tarihleri 2021 açıköğretim üniversite kayıtları nasıl yapılır? AÖF kayıtlar elektronik mi yapılacak?

ÖSYM 2021 YKS tercih sonuçlarını açıkladı. 2021 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra adaylar şimdi de üniversite kayıt tarihleriyle birlikte YKS ek yerleştirme ne zaman? 2021 YKS ek tercih kimler yapar? YKS ek yerleştirme kimler yapamaz? sorularını sormakta.

AÖF yeni kayıtları nasıl yapılacak?

KS Yeni Kayıt ve YKS Ek Yerleştirme çevrimiçi (Online) başvuru ve kayıt tarihleri, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihe bağlı olarak değişebilir. 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin önlisans ve lisans programlarına yerleştirilen adayların kayıtları YKS Yeni Kayıt ve YKS Ek Yerleştirme kayıt türleri ile yapılmaktadır.

Çevrimiçi başvuru işlemleri https://aoskayit.anadolu.edu.tr​ adresinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adaylar kaydının bulunduğu kurumlara başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır. Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp Öğretim Giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacaktır. AÖF yeni kayıt detayları için tıklayın

2021 ikinci üniversite başvuruları ne zaman?

İkinci üniversite kayıtlar ne zaman başlayacak? İkinci üniversite başvuru ve kayıt işlemleri 23 Ağustos 2021 - 08 Ekim 2021 tarihleri arasında, https://aoskayit.anadolu.edu.tr kayıt adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısından e-Devlet şifresi ile yapılabilecek. Çevrimiçi başvuru işlemleri https://aoskayit.anadolu.edu.tr​ adresinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adaylar kaydının bulunduğu kurumlara başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır. Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp Öğretim Giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacaktır. İkinci üniversite kayıt detayları için tıklayın

YKS yerleştirme sonuçları sonrası üniversitelerin kayıt tarihleri de açıklandı. Buna göre, YKS yerleştirme sonuçlarıyla herhangi bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021'de, elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021'de yapılabilecek.