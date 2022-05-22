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Eğitim AÖF soru ve cevap anahtarı açıklandı mı?
Eğitim

AÖF soru ve cevap anahtarı açıklandı mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri 21-22 Mayıs tarihlerinde final sınavlarına girdi. Sınavların ardından ise soru ve cevap anahtarlarının ne zaman yayımlanacağı araştırılmaya başlandı. Peki, AÖF soru ve cevapları ne zaman açıklanır?

Yeniakit Publisher
2022-05-22 11:49:00 -
AÖF soru ve cevap anahtarı açıklandı mı?

Eğitim hayatlarına Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde devam edenler 21-22 Mayıs tarihlerinde bahar dönemi final sınavlarına girdi. Peki, soru ve cevap anahtarları yayımlandı mı?

AÖF soru ve cevap anahtarı açıklandı mı?

AÖF soru ve cevap anahtarları henüz açıklanmadı. 22 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek ikinci oturumlar tamamlanacak. Tüm oturumlar tamamlandıktan sonra soru ve cevap anahtarlarının açıklanması bekleniyor.

AÖF sınav geçme notları

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

30 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

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