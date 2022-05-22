AÖF soru ve cevap anahtarı açıklandı mı?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri 21-22 Mayıs tarihlerinde final sınavlarına girdi. Sınavların ardından ise soru ve cevap anahtarlarının ne zaman yayımlanacağı araştırılmaya başlandı. Peki, AÖF soru ve cevapları ne zaman açıklanır?
Eğitim hayatlarına Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde devam edenler 21-22 Mayıs tarihlerinde bahar dönemi final sınavlarına girdi. Peki, soru ve cevap anahtarları yayımlandı mı?
AÖF soru ve cevap anahtarı açıklandı mı?
AÖF soru ve cevap anahtarları henüz açıklanmadı. 22 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek ikinci oturumlar tamamlanacak. Tüm oturumlar tamamlandıktan sonra soru ve cevap anahtarlarının açıklanması bekleniyor.
AÖF sınav geçme notları
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
30 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti