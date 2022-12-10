AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF vize sonuçları ne zaman ayın kaçında açıklanacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 güz dönemi vize sınavları 10-11 Aralık tarihlerinde tamamlanacak. Sınava girenler ise gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, AÖF sonuçları bu hafta açıklanır mı?
Eğitim hayatlarının Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde sürdürenler güz dönemi vizelerini 10-11 Aralık tarihlerinde tamamlayacak. Peki, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF vize sonuçları ne zaman ayın kaçında açıklanacak?
AÖF vize sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili olarak bir açıklama gelmedi. Ancak önceki dönemlerde sonuçlar sınavlardan 15 gün sonra açıklanmıştı. AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olduğunda haberlerimizde yer vereceğiz.