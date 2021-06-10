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Eğitim AÖF sonuçları açıklandı mı? Hangi tarihte açıklanacak?
Eğitim

AÖF sonuçları açıklandı mı? Hangi tarihte açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları 2021 için geri sayım sürüyor. 7 Haziran'da tamamlanan sınavların ardından AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak konusuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Açıköğretim 2021 AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi?

Yeniakit Publisher
2021-06-10 17:11:00 -
AÖF sonuçları açıklandı mı? Hangi tarihte açıklanacak?

AÖF sonuçları için heyecanlı bekleyiş! Binlerce öğrenci sınavlarını tamamladı, artık gözler Anadolu Üniversitesi'nde... Herkesin dilinde aynı soru var:AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sonuçları açıklandı mı?

Anadolu Üniversitesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "5-6-7 Haziran tarihlerinde düzenlenen sınavlara ilişkin sınava ve sınav sorularına itirazlar 10 Haziran Perşembe günü saat 23.59'a kadar Öğrenci Otomasyonu üzerinden yapılabilir." ifadelerini kullandı. Açıklamada itirazlar tamamlandıktan sonrası sonuçların açıklanacağı bilgisi paylaşıldı.

AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli olmadı.

Geçtiğimiz dönemlerde gerçekleşen sınavlar göz önüne alındığında, AÖF sınav sonuçlarının 14-15 Haziran tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

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