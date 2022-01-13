AÖF sonuçları açıklandı mı? AÖF final sınav sonucu sorgulama ekranı!
AÖF sonuç ekranı | Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri 8-9 Ocak tarihinde final sınavlarına katıldı. Sınavların tamamlanmasıyla birlikte gözler sonuçlara çevrildi. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF final sonuçları ne zaman belli olur?
Eğitim hayatlarını AÖF’de sürdürenler geçtiğimiz hafta yüz yüze olarak sınavlara katıldı. Sınavlara giren öğrenciler sonuçların ne zaman ilan edileceğini araştırmaya başladı. Peki, AÖF sonuçları ne zaman ayın kaçında açıklanır?
AÖF sonuçları açıklandı mı? AÖF final sınav sonucu sorgulama ekranı!
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi dönem sonu sınavları ise 8-9 Ocak 2022’de yüz yüze gerçekleştirildi. Sınava giren adaylar ise sonuçların açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Henüz AÖF güz dönemi final sonuçları açıklanmadı. Sonuçların önümüzdeki haftalarda açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında öğrenciler, sistemden sonuçlarına erişebilecek.
AÖF ders geçme notu kaç?
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti