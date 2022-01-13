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Eğitim AÖF sonuçları açıklandı mı? AÖF final sınav sonucu sorgulama ekranı!
Eğitim

AÖF sonuçları açıklandı mı? AÖF final sınav sonucu sorgulama ekranı!

AÖF sonuç ekranı | Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri 8-9 Ocak tarihinde final sınavlarına katıldı. Sınavların tamamlanmasıyla birlikte gözler sonuçlara çevrildi. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF final sonuçları ne zaman belli olur?

Yeniakit Publisher
2022-01-13 16:25:00 -
AÖF sonuçları açıklandı mı? AÖF final sınav sonucu sorgulama ekranı!

Eğitim hayatlarını AÖF’de sürdürenler geçtiğimiz hafta yüz yüze olarak sınavlara katıldı. Sınavlara giren öğrenciler sonuçların ne zaman ilan edileceğini araştırmaya başladı. Peki, AÖF sonuçları ne zaman ayın kaçında açıklanır?

AÖF sonuçları açıklandı mı? AÖF final sınav sonucu sorgulama ekranı!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi dönem sonu sınavları ise 8-9 Ocak 2022’de yüz yüze gerçekleştirildi. Sınava giren adaylar ise sonuçların açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Henüz AÖF güz dönemi final sonuçları açıklanmadı. Sonuçların önümüzdeki haftalarda açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında öğrenciler, sistemden sonuçlarına erişebilecek.

AÖF ders geçme notu kaç?

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

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