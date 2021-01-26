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Eğitim AÖF sonuçları açıklandı mı?
Eğitim

AÖF sonuçları açıklandı mı?

Anadolu Üniversitesi duyurdu: AÖF sınav sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? AÖF final sınavı sonuçları nasıl sorgulama yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-01-26 16:40:00 -
AÖF sonuçları açıklandı mı?

AÖF final sınavları 25 Ocak itibarıyla sona erdi. Sınavın bitişiyle birlikte her zaman olduğu gibi sonuç tarihi araştırmaları başladı. Binlerce öğrenci özellikle de mezun olmaya yakın adaylar sonuçlarını merak ediyor.

AÖF sonuçları açıklandı mı?

AÖF sonuç tarihi Anadolu Üniversitesi tarafından paylaşılmış değil. Bir önceki sınav 21 Aralık'ta bitmiş 25 Aralık'ta sonuçlar ilan edilmişti. Bu nedenle gözler 29 Ocak'ta...

Bahar dönemi sınavları ne zaman?

Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021 tarihlerinde ve Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021 tarihlerinde uygulanacak.

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