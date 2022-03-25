AÖF sınıf geçme notu kaçtır? AÖF ders geçme harf notu nedir?
AÖF bahar dönemi sınav takvimleri belli oldu. Buna göre, 2021-2022 eğitim yılı Bahar Dönemi Ara Sınavları, 02- 03 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak. AÖF bahar vize sınavı ile AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavına girecek öğrencilerin merak ettiği konuların başında AÖF sınav geçme sistemi gelmekte. Peki AÖF sınıf geçme notu kaç olmalı? AÖF sınıf geçme notu kaç? AÖF harf notu nedir, AÖF dersten başarılı olmak için harf notu kaç olmalı?
Anadlu Üniversitesi AÖF 2022 bahar dönemi sınav takvimi netlik kazandı. Buna göre, AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 02- 03 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak. AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde uygulanacak. AÖF Yaz Okulu Sınavı ise 13 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak. Peki AÖF sınıf geçme notu kaçtır?
AÖF sınav geçme notları
Başarı notu alt sınır değeri 35’tir. Başarı notu alt sınıfın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti
AÖF sınıf geçme sistemi nasıldır?
Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)
Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,
İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.
Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,
Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.