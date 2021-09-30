Günümüzde yalnızca bir diplomaya sahip olmak iş bulma konusunda kimi zaman yetersiz kalıyor. Bu sebeple pek çok kişi ikinci bir üniversite okumak istiyor. AÖF bu anlamda üniversite mezunlarına ya da bir yükseköğretim programında öğrenci olanlara sınavsız ikinci üniversite okuma imkanı sağlıyor. Peki, ikinci üniversite kayıt tarihleri açıklandı mı?

AÖF sınavsız ikinci üniversite başvuru tarihleri

AÖF’den yapılan açıklamada, “2021-2022 Öğretim Yılı İkinci Üniversite kapsamında, herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakülteler dışında yükseköğretim programında kayıtlı öğrencilerin Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelere çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemlerini kapsamaktadır. Adaylar okudukları veya mezun oldukları alanlarda olmamak üzere; Lisans eğitimi alanlar ön lisans veya lisans programlarına, ön lisans eğitimi alanlar ön lisans programlarına çevrimiçi başvurarak kayıt yaptırabilir” denildi.

AÖF ikinci üniversite kayıt ve başvuru işlemleri 23 Ağustos 2021'de başladı. Kayıt işlemleri 8 Ekim Cuma günü saat 17.00'de sona erecek.