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Eğitim AÖF sınavları yüz yüze mi? AÖF sınav giriş belgesi
Eğitim

AÖF sınavları yüz yüze mi? AÖF sınav giriş belgesi

AÖF ara sınavlar online mı? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri güz dönemi ara sınavlarının ne zaman nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, AÖF sınavları nasıl yapılacak? AÖF sınavları online mı?

Yeniakit Publisher
2021-11-24 20:49:00 -
AÖF sınavları yüz yüze mi? AÖF sınav giriş belgesi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri vizelerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, sınavlar online mı yapılacak AÖF açıklama…

AÖF sınavları yüz yüze mi? AÖF sınav giriş belgesi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021’de yapılacak. Güz dönemi dönem sonu sınavları ise 8-9 Ocak 2022’de gerçekleştirilecek. Öğrencilerin merak ettiği ‘Sınavlar yüz yüze mi yapılacak?’ sorusuna da cevap geldi. Yapılan açıklamada 2021-2021 dönemi sınavlarının yüz yüze yapılacağı belirtildi.

Öğrenciler 27-28 Kasım’da gerçekleşecek sınavlar öncesinde, sınav giriş yerlerinin açıklanıp açılanmadığını araştırıyor. AÖF sınav giriş yerleri erişime açıldı.

Öğrenciler sınav giriş belgelerini https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim ya da E Devlet üzerinden öğrenebiliyor.

e Devlet AÖF sınav giriş belgesi için tıklayınız

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