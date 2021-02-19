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Eğitim AÖF sınavları nerelerde yapılıyor? AÖF sınavları ilçelerde oluyor mu?
Eğitim

AÖF sınavları nerelerde yapılıyor? AÖF sınavları ilçelerde oluyor mu?

2020-2021 eğitim yılı Bahar Dönemi ara sınavları yani vizeleri 10-11 Nisan’da yapılacak. AÖF öğrencileri şimdiden sınav yerlerine ilişkin ayrıntıları merak ediyor. Bu kapsamda AÖF sınavları nerelerde yapılıyor? AÖF sınavları ilçelerde oluyor mu? sorularına yanıt arıyorlar. İşte yanıtı...

Yeniakit Publisher
2021-02-19 18:52:00 -
AÖF sınavları nerelerde yapılıyor? AÖF sınavları ilçelerde oluyor mu?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bünyesinde eğitim hayatına devam eden milyonlarca öğrenci vize sınavı için 01 Mart 2021 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilecekler. Peki, AÖF sınav yerleri nelerde bulunuyor?

AÖF sınavları nerelerde yapılıyor?

Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin sınavları her dönemde yaklaşık olarak 6.500 binada, 42.000 salonda ve 310.000 görevliyle 1.050.000 öğrenci (oturum bazında düşünüldüğünde 2.100.000 üzerinde öğrenci) için gerçekleştirilmektedir.

Üniversitemiz, sınav merkezlerine ulaşımın kolay sağlanması, öğrenci yoğunluğu ve sınav yapılacak binaların sınava uygun olup olmadığı gibi kriterleri de göz önüne almaktadır. Ayrıca, Açıköğretim Sistemiyle öğretim yapan fakültelere kayıtlı öğrencilerin sınav atamaları; öğrencinin sorumlu olduğu dersler, kayıtlı bulunduğu program, yarıyıl vb. ölçütler göz önüne alınarak birbirini izleyen bir düzen içinde bilgisayar ortamında yapılır. Toplu sınav ataması anında herhangi bir öğrencinin yerinin değiştirilmesi kendi koşullarına benzer gruptan ayrılarak başka bir salon veya binaya atanması mümkün değildir.

İlçelerde sınav yapılmasıyla ilgili talepler, öğrenci sayısı göz önüne alınarak dikkatle değerlendirilmektedir.

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