AÖF sınavları ne zaman yapılacak? AÖF vize sınavı ne zaman yapılacak?

Anadolu Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, AÖF kayıtlarına yoğun talep söz konusu olduğundan AÖF kayıt işlemlerinin 29 Ekim Perşembe 23.30'a kadar devam edeceği belirtildi. AÖF kayıtları devam ederken bir yandan da AÖF sınav takvimi merak ediliyor. Anadolu Üniversitesinden yapılan son dakika açıklamasına göre, AÖF güz dönemi ara sınavı ile AÖF güz dönemi dönem sonu sınavı tarihleri açıklandı. AÖF sınav takviminde yer alan bilgilere göre; 2020-2021 Yılı AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı 12-13 Aralık 2020 tarihinde, AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı ise16-17 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

AÖF’de sınıf geçme nasıl oluyor?

Anadolu Üniversitesi açık öğretim fakültesinde sınıf geçme nasıl? İşte Anadolu Üniversitesi Açık öğretim fakültesi sınıf geçme kredi notu:

AÖF sınavları