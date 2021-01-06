AÖF sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi güz dönemi, bahar dönemi sınav tarihleri
Son dakika haberi: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin merakla beklediği sınav tarihleri belli oldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden yapılan açıklamada; güz dönemi final sınavının online olarak yapılacağı duyuruldu. Peki AÖF sınavları ne zaman? AÖF sınavları nasıl yapılacak?
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültesi rektörlüğünden güz dönemi final sınav tarihlerine ilişkin açıklama geldi. Peki, AÖF final sınavları ne zaman, hangi tarihte?
Anadolu Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, güz dönemi final sınavlarının 16-17 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacağı duyuruldu. Anadolu Üniversitesi AÖF sınav takvimi şu şekilde olacak;
AÖF sınavları ne zaman?
AÖF Güz dönemi dönem sonu sınavı: 16-17 Ocak 2021
AÖF Bahar dönemi arası sınavı: 10-11 Nisan 2021
AÖF Bahar dönemi dönem sonu sınavı: 29-30 Mayıs 2021
AÖF Yaz okulu sınavı: 8 Ağustos 2021
AÖF sınavları nasıl yapılacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden yapılan açıklamada; güz dönemi final sınavının online olarak yapılacağı duyuruldu. AÖF sınav sonuçları, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin kullandığı e-Kampüs sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak öğrenilecek.