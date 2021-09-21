AÖF sınavları nasıl yapılacak? 2021 2022 AÖF sınavları online mi yüz yüze mi?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde herhangi bir bölümde kaydı bulunan öğrencilerin kayıt yenileme tarihleri de açıklandı. 2021 AÖF kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül'de başlayacak ve 8 Ekim'de sona erecek. Güz dönemi ara sınavı 27-28 Kasım'da, Güz dönemi dönem sonu sınavı ise 8-9 Ocak'ta yapılacak. AÖF, YKS yeni kayıtları 6 Eylül tarihinde başladı ve 10 Eylül'de sona erdi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) eğitim ve öğretim süreçlerinin mümkün olduğunca kesintiye uğramadan sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için eğitim-öğretime, uzaktan eğitim yöntemiyle devam edilmesi yönünde karar almıştır.

2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavı 4 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılmıştı. 2021 2022 AÖF güz ve bahar dönemi sınavların nasıl yapılacağına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. AÖF güz ve bahar dönemi sınavların bu dönemde yüz yüze olması bekleniyor.

AÖF yeni kayıt öğrencileri ders ekle-sil işlemi yapabilir mi?

2020-2021 Öğretim Yılında yeni kayıt yaptıran öğrencilerin, güz dönemlerindeki ders atamaları Açıköğretim Sistemi tarafından yapılacaktır. Dolayısıyla, öğrencilerimizin güz döneminde tüm dersleri doğrudan sistem tarafından atanmış olacaktır. 2021-2022 Öğretim Yılı itibari ile bahar döneminde ders seçebileceklerdir.

AÖF başarı notu nedir?

AÖF başarı notu nasıl hesaplanır? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarının 9.maddesinde "(Değişik:Senato‒3/1/2017‒1/10; Değişik: Senato‒18/9/2018‒7/4; Değişik: Senato‒27/11/2019‒15/13; Değişik: Senato‒11/3/2020‒2/7) Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarında, ders bazında "Başarı Notu" alt sınırı uygulanır. "Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar dersleri, uygulama dersleri ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 35'tir…” denilmektedir.

Not: 2019-2020 öğretim yılı bahar döneminden itibaren geçerli olacak şekilde “Başarı Notu” alt sınır değeri 35 olup Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde harf notları, dersin alındığı ilgili dönemdeki Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre belirlenmektedir.

AÖF akademik durum nedir?

SınavlarAkademik durum neyi ifade ediyor? Açıköğretim Sisteminde öğrencinin son Genel Not Ortalamasına göre Akademik Durumu belirlenmektedir.

Akademik Durumlar şu şekildedir:

Başarılı

Uyarı

Mezun

Akademik durumunun

Başarılı olarak görünmesi, herhangi bir dönem sonunda öğrencinin Genel Not Ortalamasının en az 2,00 olduğunu, uyarı olarak görünmesi, herhangi bir dönem sonunda 2,00 Genel Not Ortalamasını sağlayamayan öğrenciye "Akademik Yetersizlik Uyarısı" yapıldığını, mezun olarak görünmesi de öğrencinin diploma için gerekli olan koşulları başarıyla yerine getirerek mezun olduğunu belirtir.