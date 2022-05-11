AÖF sınav tarihleri: AÖF bahar dönemi sınav yerleri açkılandı mı? 2022 AÖF final sınav yeri sorgula!
AÖF 2022 Bahar dönemi sınavı ne zaman? AÖF Bahar Dönemi Finaller ne zaman? Açık öğretim sınavları ne zaman 2022? 2022 AÖF dönem sonu sınavı ne zaman? sorularını Anadolu Üniversitesi AÖF öğrencileri tarafından merak ediliyor. AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 02- 03 Nisan 2022 tarihlerinde tamamlandı. AÖF bahar dönemi vize sınavı sonrası bu kez de AÖF bahar dönemi final sınav tarihi ile AÖF final sınav yerleri araştırılıyor. İşte AÖF sınav tarihleri...
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Bahar Dönemi final tarihleri araştırılmaya başladı. 2 Nisan ve 3 Nisan tarihleri aralığında gerçekleştirilen vize sınavının giriş yerleri 25 Mart’ta açıklanmıştı. AÖF vize sınavlarının tamamlanmasından sonra bu kez da Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi bahar dönemi final sınav tarihi ile AÖF dönem sonu final sınav yerleri araştırılıyor.
2022 AÖF bahar dönemi final sınavı ne zaman?
21-22 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 2022 AÖF Bahar Dönemi final sınavları için geri sayım devam sürüyor.
AÖF bahar dönemi final sınav yerleri açıklandı mı?
Açık öğretim fakültesi öğrencileri, AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı sorusuna cevap arıyor. Bir an önce AÖF sınavlarına nerede katılım sağlayacağını öğrenmek isteyenler için AÖF sınav giriş belgesi sorgulama linkini haberimize ekledik. Peki AÖF sınavları ne zaman, nasıl uygulanacak? AÖF sınav giriş belgesi henüz yayınlanmadı. Konuya ilişkin gelişme yaşandığında haberimizde duyuracağız. AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
202 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?
AÖF yaz okulu sınavları ise 13 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak.
AÖF ders geçme notu kaç?
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti
Anadolu Üniversitesi lisans bölümleri hangileri?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde bulunan dört yıllık lisans eğitimleri:
Sosyoloji
Tarih
Görsel İletişim Tasarımı
Felsefe
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Sağlık Yönetimi
Türk Dili ve Edebiyatı
Yönetim Bilişim Sistemleri
Sosyal Hizmet
Anadolu Üniversitesi önlösans bölümleri hangileri?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde iki yıllık ön lisans eğitimi almak isteyenler için var olan bölümler:
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Yaşlı Bakımı
Yerel Yönetimler
Web Tasarımı ve Kodlama
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Adalet
İlahiyat
İnsan Kaynakları Yönetimi
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşletme Yönetimi
Kültürel Miras ve Turizm
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sosyal Hizmetler
Sosyal Medya Yöneticiliği
Spor Yönetimi
Tarım Teknolojisi
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Laborant ve Veteriner Sağlık
Lojistik
Marka İletişimi
Medya ve İletişim
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Özel Güvenlik ve Koruma
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
Aşçılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Bilgisayar Programcılığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çocuk Gelişimi
Dış Ticaret
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
Emlak Yönetimi
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Ev İdaresi
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İlahiyat (Arapça)