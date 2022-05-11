AÖF sınav tarihleri: AÖF bahar dönemi sınav yerleri açkılandı mı? 2022 AÖF final sınav yeri sorgula!

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Bahar Dönemi final tarihleri araştırılmaya başladı. 2 Nisan ve 3 Nisan tarihleri aralığında gerçekleştirilen vize sınavının giriş yerleri 25 Mart’ta açıklanmıştı. AÖF vize sınavlarının tamamlanmasından sonra bu kez da Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi bahar dönemi final sınav tarihi ile AÖF dönem sonu final sınav yerleri araştırılıyor.

2022 AÖF bahar dönemi final sınavı ne zaman?

21-22 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 2022 AÖF Bahar Dönemi final sınavları için geri sayım devam sürüyor.

AÖF bahar dönemi final sınav yerleri açıklandı mı?

Açık öğretim fakültesi öğrencileri, AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı sorusuna cevap arıyor. Bir an önce AÖF sınavlarına nerede katılım sağlayacağını öğrenmek isteyenler için AÖF sınav giriş belgesi sorgulama linkini haberimize ekledik. Peki AÖF sınavları ne zaman, nasıl uygulanacak? AÖF sınav giriş belgesi henüz yayınlanmadı. Konuya ilişkin gelişme yaşandığında haberimizde duyuracağız. AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

202 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

AÖF yaz okulu sınavları ise 13 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak.

AÖF ders geçme notu kaç?

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

Anadolu Üniversitesi lisans bölümleri hangileri?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde bulunan dört yıllık lisans eğitimleri:

Sosyoloji

Tarih

Görsel İletişim Tasarımı

Felsefe

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Sağlık Yönetimi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yönetim Bilişim Sistemleri

Sosyal Hizmet

Anadolu Üniversitesi önlösans bölümleri hangileri?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde iki yıllık ön lisans eğitimi almak isteyenler için var olan bölümler:

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Yaşlı Bakımı

Yerel Yönetimler

Web Tasarımı ve Kodlama

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Adalet

İlahiyat

İnsan Kaynakları Yönetimi

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşletme Yönetimi

Kültürel Miras ve Turizm

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Sosyal Hizmetler

Sosyal Medya Yöneticiliği

Spor Yönetimi

Tarım Teknolojisi

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Laborant ve Veteriner Sağlık

Lojistik

Marka İletişimi

Medya ve İletişim

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Özel Güvenlik ve Koruma

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

Aşçılık

Bankacılık ve Sigortacılık

Bilgisayar Programcılığı

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

Dış Ticaret

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı

Emlak Yönetimi

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

Ev İdaresi

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İlahiyat (Arapça)