Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri 2 Nisan Cumartesi günü vizelerin ilk oturumlarına girdi. Sınavların ardından ise soru ve cevap anahtarları araştırılmaya başlandı.

AÖF sınav soru ve cevapları açıklandı mı? AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi bahar dönemi vizeleri 2 Nisan Cumartesi ve 3 Nisan Pazar günleri yapılacak. ınavlar sabah 09.30'da öğleden sonra 14.00'te başlayacak. Öğrencilere her sınavdan 20 soru sorulacak ve 30'ar dakika verilecek. İlk gün sınavlarını tamamlayanlar ise soru ve cevap anahtarlarının ne zaman erişime açılacağını araştırıyor. Konu hakkında bir açıklama yapılmadı. Ancak AÖF bahar dönemi sınavlarının tüm oturumları tamamlandığında soru ve cevap anahtarları konusunda bir açıklama yapılması bekleniyor. Ayrıca AÖF vize sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin de henüz bir bilgi bulunmuyor.

AÖF sınava girenlerin yanlarında olması gereken belgeler hangileri?

1. Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

2.Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi, yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmî belge bu amaçla kullanılabilir.

Bunların dışındaki belgeler (mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.

Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.