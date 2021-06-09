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Eğitim AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Eğitim

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, en çok araştırılanlar arasında bulunuyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bitirme (final) sınavları, 7 Haziran itibarı ile tamamlandı. Tüm gözler 2021 AÖF final sınavı sonuç sorgulama ekranında. İşte konuya ilişkin detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-06-09 01:00:00 -
AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları için geri sayım başladı. 29 Mayıs'ta başlayan final sınavları 7 Haziran'da sona ermesiyle öğrenciler 'AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?' Sorusuna yanıt arıyorlar.

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

 

AÖF final sınavı sonuçlarının 14 Haziran'da açıklanması ön görülüyor. Diğer yandan Anadolu Üniversitesi'nden sınav itirazları ile ilgili duyuru yayınlandı. Yapılan açıklama şöyle;

Dönem Sonu Sınavı ve sınav sorularına itirazlar 3 Haziran Perşembe günü sonuna kadar Öğrenci Otomasyonundan yapılabilir. Bu tarihten sonraki itirazlar işleme alınmayacaktır.

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