AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Gözler Anadolu Üniversitesi final sınavı sonuçlarında. AÖF Bahar Dönemi Final sınavlarında 2 ve 6. yarıyıl ders sınavları geçtiğimiz hafta uygulandı. AÖF sınavını sonlandıran öğrenciler ise AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak araması yapıyor. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu 2 ve 6. Yarıyıl Dersleri Sınavları çevrimiçi ortamda 29-31 Mayıs tarihleri arasında tamamlandı. Gözler AÖF final sınavı sonuçlarında. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı. Konuya ilişkin detaylı bilgi yayımlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.
AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?
AÖF Yaz okulu sınavı 8 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak.