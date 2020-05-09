AÖF sınav sonuçları | AÖF sınav sonuçları sorgula
AÖF sınav sonuçları | Koronavirüs salgını sebebiyle Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavlarını 18 Nisan 7 Mayıs tarihleri arasında online olarak yaptı. Online sınava katılanlar "AÖF sonuçları açıklandı mı?" , "AÖF sonuçları sorgula" , "AÖF sonuçları nasıl öğrenilir?" , "AÖF sonuçları öğren" konularını araştırıyor. AÖF sınav sonuçları sorgula
Koronavirüs salgını sebebiyle ilk kez AÖF sınavları internet üzerinden gerçekleşti. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavlarını 18 Nisan 7 Mayıs tarihleri arasında online olarak kişiye özel düzenlendi. Sınavlarını tamamlayan öğrenciler ise sonuçları araştırmaya başladı. İşte, detaylar.
AÖF sınav sonuçları | AÖF sınav sonuçları sorgula
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı sosyal medya hesabı üzerinden sonuçların açıklandığını duyurdu. Öğrenciler sınav sonuçlarına nasıl ulaşacaklarını merak etmeye başladı.
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