AÖF sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi sınav sonucu açıklandı mı?

AÖF güz dönemi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? AÖF sonuçları 2020, Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin güz dönemi ara sınavları koronavirüs tedbirleri kapsamında çevrim için online olarak yapıldı. 2020 AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi AÖF Fakültesinde okuyan öğrenciler tarafından araştırmaya başladı.

AÖF güz dönemi ara sınav takvimi belli oldu. Sınavlar 12 Aralık itibarıyla başladı. Birinci yarıyıl dersleri 12 Aralık, 5. yarıyıla okutulan fark dersleri 13, 14 Aralık’ta, 3, 5 ve 7. yarıyıl dersleri 19-21 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. 12-13-14 Aralık 2020 - 19-20-21 Aralık 2020 tarihlerinde online olarak uygulanan sınavların sonuçları belirlendiğinde haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

AÖF final sınavları ne zaman?

AÖF Güz Döneminin son sınavları 16 - 17 Ocak 2021 tarihlerinde uygulanacak.

AÖF bahar dönemi sınav tarihleri

AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021 tarihlerinde ve Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021 tarihlerinde uygulanacak.

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

AÖF Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021'de yapılacak.

AÖF sınav merkezi tercihi son başvuru tarihleri ne zaman?

AÖF Bahar Dönemi Ara 01 Mart 2021 Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir. Bahar Dönemi Dönem Sonu 19 Nisan 2021 Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi dönem sonu sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir. Yaz Okulu Sınavı 09 Temmuz 2021 Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, yaz okulu sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.