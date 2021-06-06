AÖF sınav sonuçlar AÖF yarıyıl final sonuçları açıklandı mı? 2021 AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF final sınav sonucu örenciler tarafından bir hayli merak edliyor. 2021 AÖF Bahar dönemi sınavlarının sonucu açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? AÖF final sınavı sonuçları son dakika gelişmeleri. AÖF sınavının tamamlayan öğrenciler sonuçlar için merakla beklemede. Binlerce öğrencinin online olarak katıldığı 2 ve 6. yarıyıl dersleri AÖF final sınavları 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü tamamlanmıştı. 4 ve 8. Yarıyıl Dersleri sınavları ise 7 Haziran tarihine kadar sürdü. Dolayısı ise AÖF final sınavı sonuçlarının bu tarihten sonra açıklanması bekleniyor.

AÖF sonuçları açıklandı mı, 2021 AÖF sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi 2021 AÖF final sınavı sonuçları son gelişmeler ile takip ediliyor. Üniversiteden AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Vize sınavları 19 Nisan tarihinde sona ermiş sınav sonuçları ise 26 Nisan tarihinde erişime açılmıştı. AÖF final sınavları ise 7 Haziran tarihinde tamamlanacak. Bu bilgiler göz önüne alındığında AÖF final sınavı sonuçlarının 14 Haziran'da açıklanması ön görülüyor.

Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, "Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Yarıyılı Dönem Sonu Sınavları ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) ortamda 29-30-31 Mayıs ve 5-6-7 Haziran tarihlerinde yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı. 2021 sınav takvimine göre Açıköğretim sınavları 2 ve 6. yarıyıl dersleri ile 4 ve 8. yarıyıl dersleri olmak üzere iki ayrı grupta tamamlanacak.