AÖF sınav giriş yeri öğren | AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı?
AÖF sınav giriş belgesi indir | Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri vizeler öncesinde sınav giriş yerlerini öğrenmek istiyor. Pek çok öğrenci AÖF sınav giriş yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. Peki, AÖF sınav giriş yeri nereden nasıl öğrenilir?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınavları bu hafta sonu yapılacak. Peki, AÖF sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak.
AÖF sınav giriş yeri öğren | AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021’de yapılacak. Güz dönemi dönem sonu sınavları ise 8-9 Ocak 2022’de gerçekleştirilecek. Öğrencilerin merak ettiği ‘Sınavlar yüz yüze mi yapılacak?’ sorusuna da cevap geldi. Yapılan açıklamada 2021-2021 dönemi sınavlarının yüz yüze yapılacağı belirtildi.
Öğrenciler 27-28 Kasım’da gerçekleşecek sınavlar öncesinde, sınav giriş yerlerinin açıklanıp açılanmadığını araştırıyor. AÖF sınav giriş yerleri erişime açıldı.
Öğrenciler sınav giriş belgelerini https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim ya da E Devlet üzerinden öğrenebiliyor.
e Devlet AÖF sınav giriş belgesi içir tıklayınız