AÖF not birleştirme nedir sorunuzun yanıtını bulabilir ayrıntıları takip edebilirsiniz. Öğrencilerin en çok aradığı konuların başında Genel Not Ortalaması Birleştirme işlemi nasıl yapılır sorusu geliyor. Peki AÖF not birleştirme işlemi nasıl yapılmaktadır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 15-(4) maddesinde "Dikey geçiş/lisans tamamlama kapsamında kayıt yaptıran öğrencinin daha önceden almış ve başarmış olduğu ilk 4 yarıyıldaki dersleri için MU harf notu verilir. Mezuniyet koşullarını sağlaması durumunda öğrencinin GNO'su, ön lisans programından aldığı derslerin ortalaması ile lisans eğitimi sırasında aldığı dersler üzerinden hesaplanarak Not Durum Belgesinde (transkriptinde) gösterilir." denilmektedir.

Diploma Supplement belgesinde ;

3.2. maddesinde programın 4 yıllık olduğu,

3.3. maddesinde ön lisans programlarından mezun olanların sınavsız olarak Açık ve Uzaktan Eğitim Sistemindeki lisans programlarına geçiş yapabileceği belirtilmekte;

4.3. maddesinde ise İşletme Fakültesi İşletme programında almış ve başarmış olduğunuz dersler yer gösterilmektedir. Adınıza hazırlanan diploma supplement belgesinde herhangi bir ekleme ya da çıkarma yapılması mümkün değildir. Öğrencinin mezun olabileceği dönemde Fakülte tarafından belirlenen tarihlerde not durum belgesinin aslı ile AÖF Bürosuna başvurması halinde önlisans mezuniyetine ait genel not ortalaması ile lisans not ortalaması birleştirilir ve “Birleştirilmiş Not Ortalaması” olarak not durum belgesinde gösterilir.