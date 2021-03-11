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Eğitim AÖF mezun olmak için not ortalaması kaç olmalı? AÖF bitirme kredisi kaç?
Eğitim

AÖF mezun olmak için not ortalaması kaç olmalı? AÖF bitirme kredisi kaç?

AÖF’den kaç krediyle mezun olunur? AÖF mezun olma şartları, AÖF bitirmek için kaç kredi gerekli? soruları AÖF’de okuyan ya da AÖF’de okumak isteyenlerce merak ediliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle Anadolu Üniversitesi’den AÖF sınav açıklaması geldi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, 2 ve 6. Yarıyıl dersleri için 10-11-12 Nisan 2021, 4 ve 8. Yarıyıl dersleri için 17-18-19 Nisan 2021 tarihlerinde AÖF Bahar Dönemi sınavlarına girecek. Peki AÖF mezun olmak için not ortalaması kaç olmalı? Kaç puan alan AÖF’en mezun olur?

Yeniakit Publisher
2021-03-11 15:44:00 -
AÖF mezun olmak için not ortalaması kaç olmalı? AÖF bitirme kredisi kaç?

AÖF bahar dönemi sınavları online mı olacak sorusu, AÖF güz dönemi sınavlarının online olarak yapılmasından sonra merak ediliyordu. Anadolu Üniversitesi’nden yapılan açıklamada “AÖF bahar dönemi ara sınavları 10-11 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek. Bu sınavlar online olarak yapılacak. Bahar dönemi ara sınav tercihleri 1 Mart 2021 tarihinde alınacak.” denildi. Peki AÖF mezun olma şartları neler? AÖF mezun olmak için ot ortalaması kaç? AÖF’den kaç krediyle mezun olunur?

AÖF mezun olmak için kaç kredi gerekir?

Kayıtlı olduğu önlisans programında en az 120 AKTS kredilik, lisans programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF, YZ ve DZ notu olmayan Genel Not Ortalaması en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans veya önlisans diploması verilir.

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