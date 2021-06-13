AÖF mezun olmak için kaç kredi gerekli? AÖF mezun olma şartları neler? AÖF mezun olmak için not kaç olmalı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Dönemi Çevrim İçi (Online) Dönem Sonu Sınavı Sonuçları açıklandı.AÖF bahar dönemi dönem sonu sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte AÖF’den mezun olup olunmadığına ilişkin diploma sorgulama da araştırılmaya başlandı. Anadolu Üniversitesi AÖF tarafından yayımlanan bilgilere göre AÖF mezuniyet sorgulamaları bir hayli merak edilmekte. Peki AÖF mezun olma şartları neler? AÖF mezun olmak için ot ortalaması kaç? AÖF’den kaç krediyle mezun olunur?

AÖF'de mezun oldum mu?

AÖF'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Mezuniyet işlemleri devam etmekte olup birkaç gün içinde mezuniyet durumunuz sayfaya yansıdıktan sonra E-devletten mezun yazısı alabilirsiniz.

AÖF’den ne zaman mezun olurum?

Diplomalar sınav sonuçları açıklandıktan sonra 20 iş günü içinde bağlı olduğunuz büroya gönderilir."

AÖF mezun olmak için kaç kredi gerekir?

Kayıtlı olduğu önlisans programında en az 120 AKTS kredilik, lisans programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF, YZ ve DZ notu olmayan Genel Not Ortalaması en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans veya önlisans diploması verilir.

AÖF’den mezun nasıl olunur?

AÖF mezun ders notu kaç? Mezuniyet KoşullarıÖğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Açık öğretim öğrencileri diploma sorgulama-AÖF DİPLOMA SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ