AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 15 Şubat 2021'de başladı. Adaylar kayıt yenileme işlemlerini online olarak 25 Şubat 2021'e kadar yapabilecek. Mazeretli kayıt tarihi olaraksa 26 Şubat Cuma günü son tarih olarak açıklandı. Adaylar kayıt yenilememe durumunda ne olacağını merak ediyor. AÖF kayıt yenilemezsem kaydım silinir mi?

AÖF kayıt yenileme yapmayanın kaydı silinir mi?

AÖF kayıt yenileme ve ders seçim işlemleri online olarak yapılıyor. Öğrenciler kayıt yenileme ücretlerini banka şubeleri ya da dijital kanallarla yapabiliyor. Kayıt yenilemeyen ya da bahar döneminde kayıt yenilemek istemeyenler süreci merak ediyor. Özellikle de kayıt yenilenmediğinde öğrencinin kaydığının silinip silinmediği merak ediliyor.

Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme ve kayıt silinme konusunda şu açıklamayı yaptı:

17 Nisan 2020 tarih ve 31102 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun “Açık öğretim sisteminde üst üste dört dönem kayıt yenileme koşullarını yerine getirmeyen öğrencinin ilgili programdan ilişiği kesilir.” hükmünü içermektedir. Buna göre Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin ön lisans/lisans programlarında kayıtlı olup, 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Döneminden itibaren üst üste 4 dönem kayıt yenileme işlemi yapmayan öğrencilerin kayıtlarının silinmesi yasal zorunluluk haline gelmiştir.

Bu durumda, 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Döneminden itibaren üst üste 4 dönem kayıt yenileme işlemi yapmayan öğrencilerimizin kayıtları silinecektir. Öğrenimlerine devam etmek ve kayıt haklarını kaybetmek istemeyen öğrencilerimizin bu süreçte kayıtlarını yeniletmeleri gerektiğini hatırlatmak isteriz.

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