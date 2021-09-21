Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri kayıt yenileme tarihlerinin açıklanmasıyla birlikte ne zaman hangi bankaya ne kadarlık bir ödeme yapabileceklerini araştırıyor. Peki, AÖF kayıt yenileme hangi bankaya yatırılıyor?

AÖF kayıt yenileme tarihi

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde herhangi bir bölümde kaydı bulunan öğrenciler 27 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında kayıt yenileme işlemlerini online olarak yapabilecek.

AÖF kayıt yenileme ne kadar?

Kayıt yenileme ücretlerine ilişkin yapılan açıklamada, “Kayıt yeniletecek öğrenciler, ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince; sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda (Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet ve Görsel İletişim Tasarımı Programı Hariç) alt limit ₺320,00, Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet, Görsel İletişim Tasarımı Lisans Programlarında alt limit ₺495,00 ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit ₺350,00 olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir. Uygulama dersi bulunan programlara kayıt yeniletecek öğrencilerin uygulama dersini aldığı ilgili dönemde dönem öğretim giderine her bir uygulama dersi için ₺110,00 ilave edilecektir. Laboratuvar dersi bulunan programlara kayıt yeniletecek öğrencilerin laboratuvar dersini aldığı ilgili dönemde dönem öğretim giderine her bir laboratuvar dersi için ₺150,00 ilave edilecektir” denildi.

AÖF kayıt yenileme ücreti hangi bankaya ödenecek?

AÖF kayıt yenileme ücretlerinin nereden nasıl yatırılacağı merak ediliyor. AÖF kayıt yenileme ücreti; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.