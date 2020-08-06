AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman?

AÖF kayıt tarihleri, binlerce AÖF'lü öğrenci tarafından merakla bekleniyor. Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri kayıtlarını gerçekleştirecek olan öğrenciler, bu süreçte ders seçimlerini de gerçekleştirecek. 2020 AÖF kayıt ve kayıt yenileme tarihleriyle ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, kayıt tarihlerinin ilerleyen günlerde Anadolu Üniversitesi tarafından duyurulması bekleniyor.

AÖF güz dönemi kayıt yenileme tarihleri ne zaman?

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakülteleri öğrencilerinin 2019-2020 akademik yılı güz dönemi kayıt yenileme işlemleri, 8 Ekim'de başlamıştı. Bu yılın kayıt işlemleri için ise henüz net bilgi yok.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) ile yerleştirilip kayıt yaptıracak adaylar için Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2019-2020 akademik yılı internet başvuru ve kayıt işlemleri 2 Eylül'de başlamıştı.

Bu yılın kayıtlarının da benzer tarihlerde başlayabileceği tahmin ediliyor. AÖF kayıtları hakkında bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.