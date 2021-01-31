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Eğitim AÖF kayıt yenileme tarihi ne zaman? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?
Eğitim

AÖF kayıt yenileme tarihi ne zaman? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖF güz dönemini geride bıraktı. Öğrenimine Bahar dönemi ile devam edecek olan öğrenciler, AÖF kayıt yenileme tarihi merak ediliyor. Peki Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme tarihi ne zaman? AÖF kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-01-31 11:45:00 -
AÖF kayıt yenileme tarihi ne zaman? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nin resmi internet sitesindeki sınav ve kayıt tarihi bilgilerine göre Bahar dönemi kayıt yenileme tarihi 15 Şubat 2021’de başlıyor.

Aöf kayıt yenileme nasıl yapılır?

Kayıt yenileme işlemlerini yapabilmek için öncelikle harç parasını yatırmak ve ders seçimini yapmak gerekiyor.

AÖF internet sitesi üzerindeki Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonundan öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile kayıt yenileme işlemleri yapılacak.

Kayıt yenilenmesi tamamlanan öğrenci, kayıt yenileme tarihleri geçmeden, ödediği dönem öğretim gideri tutarının altında olmamak şartıyla seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilir veya yeni ders ekleyebilir.

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