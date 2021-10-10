AÖF kayıt yenileme süresi uzatıldı mı? AÖF güz yarıyıl kayıt yenileme ne zaman son?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde herhangi bir bölümde kaydı bulunan öğrenciler 27 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında kayıt yenileme işlemlerini online olarak yapılacağı açıklanmıştı. Gelen son dakika haberine göre Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme süreleri uzatıldı.

AÖF güz yarıyıl kayıt yenileme ne zaman bitiyor?

AÖF güz yarıyıl kayıtlar 17 Ekim saat 22:00’ye kadar devam edecek. Üniversitenin internet sitesinden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi; 2021-2022 Güz Yarıyılı Kayıt Yenileme işlemleri uzatıldı! Kayıt yenileme işlemlerinizi http://aosogrenci.anadolu.edu.tr bağlantısından 17 Ekim saat 22:00’ye kadar yapabilirsiniz.

AÖF kayıt yenileme nasıl yapılacak?

AÖF ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir. Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

AÖF kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yapmayan öğrenciler, 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybeder.

AÖF kayıt yenileme ücreti nereye yatırılacak?

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir. Kayıt yenileme tarihinin son günü olan tarihine kadar Kredi Kartı, İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 22:30’a kadar ödeme yapılabilecektir. Öğrenciler yaptıkları ödemenin, 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.