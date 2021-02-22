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Eğitim AÖF kayıt yenileme ne zamana kadar yapılacak? AÖF kayıt yenileme tarihi
Eğitim

AÖF kayıt yenileme ne zamana kadar yapılacak? AÖF kayıt yenileme tarihi

Anadolu Üniversitesi AÖF iktisat ve işletme Fakültesi 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri merak ediliyor. Anadolu Üniversitesinden AÖF bahar dönemi kayıt yenileme tarihlerine ilişkin son dakika açkılaması geldi. Anadolu Üniversitesinden AÖF kayıt yenileme duyurusunun ardında AÖF öğrencilerinin bir numaralı gündemi AÖF kayıt yenileme ne zamana kadar yapılacak? AÖF bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri ne zaman? AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar? soruları oldu. Peki AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ücreti ne zamana kadar yatırılacak? İşte AÖF kayıt yenileme duyurusu.

Yeniakit Publisher
2021-02-22 12:31:00 - 2021-02-22 12:32:19
AÖF kayıt yenileme ne zamana kadar yapılacak? AÖF kayıt yenileme tarihi

Anadolu Üniversitesi AÖF iktisat ve işletme Fakültesi 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar dönemi kayıt yenileme tarihlerini açıklandı. AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri;15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayıp 26 Şubat 2021 Cuma günü saat 23:30’da sona erecektir. Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir. Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır. 

AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ücreti ne zamana kadar yatırılacak?

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir. Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 26 Şubat 2021 tarihinde İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:59’a kadar ödeme yapılabilecektir.

Ancak, kayıt yenileme tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartıyla ödeme yapılamayacaktır. Öğrenciler yaptıkları ödemenin, 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

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