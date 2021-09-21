Eylül ayının sonlarına yaklaşılırken pek çok kişi AÖF kayıt yenileme işlemlerinin başlayıp başlamadığını araştırıyor. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman?

AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak 2021? AÖF kayıt yenileme tarihleri 2021

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde herhangi bir bölümde kaydı bulunan öğrenciler 27 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında kayıt yenileme işlemlerini online olarak yapabilecek.

AÖF kayıt yenileme nasıl yapılıyor?

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir. Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir. Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.