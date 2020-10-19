AÖF kayıt yenileme işlemi | Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Konu hakkında AÖF’den önemli bir açıklama geldi. Peki, AÖF kayıt yenileme işlemi ne zaman sona erecek? AÖF kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır?

AÖF kayıt yenileme ne zaman?

AÖF'den yapılan açıklamada kayıt yenileme tarihlerinin uzatıldığı duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri ile Açıköğretim; İktisat ve İşletme Fakültelerine; ANADOLUYÖS, İkinci Üniversite, YKS Yeni Kayıt, YKS Ek Yerleştirme, DGS ve Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında kayıt yaptıracak adaylar için çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemleri 23 Ekim 2020 Cuma gününe kadar uzatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

AÖF kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?

AÖF kayıt yenileme, yeni kayıt, ek yerleştirme, DGS sonucu yerleştirme kayıt işlemlerini online olarak yapabilirsiniz. Bunun için AÖF kayıt sayfasına TC kimlik numaranız ve e devlet şifrenizle giriş yapmanız gerekiyor.

AÖF KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar? | AÖF kayıt yenileme ücret öde

Pek çok kişi kayıt yenileme ücretlerinin nereden nasıl ödeneceğini araştırıyor. AÖF kayıt yenileme kılavuzunda yer alan ifadeler şöyle:

Kayıt yenileme için yapmanız gereken ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilirsiniz:

Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme

(Ders seçiminizi yaptıktan sonra herhangi bir bankanın kredi kartı/banka kartı ile online ödeme yapabilirsiniz. Ancak, kayıt tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartı/banka kartıyla ödeme yapılamayabilir.)

İnternet Bankacılığı ile Ödeme

ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız)

Mobil Bankacılık ile Ödeme

Kayıt yenilemenin son günü İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:59’a kadar ödeme yapılabilecektir.

Ziraat Bankası şubeleri içinden ödeme yapılmayacaktır.

Posta havalesi, banka havalesi ve EFT gibi yollarla yapılan ödemeler kabul edilmemektedir.

Kayıt yenileme ile ilgili ödemelerin zamanında yapılmamasından veya yanlış yapılmasından doğacak sonuçlardan Anadolu Üniversitesi sorumlu değildir. Yanlış yapılacak bir ödemenin sorumluluğu öğrenciye aittir.

Banka dekontunu öğrenim süresince saklayınız. Dekont daha sonra Üniversite yetkililerince istenebilir.

AÖF ders seçimi 2020

AÖF ders seçimi işlemleri kayıt yenileme otomasyonu altında adımları takip ederek yapılmaktadır.