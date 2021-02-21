AÖF kayıt yenileme ders seçimi nasıl yapılır? AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar?

AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman? Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılacak? soruları Anadolu Üniversitise AÖF okuyan öğrenciler tarafından merak edilimekte.Peki, AÖF ders seçimi nasıl yapılır? AÖF Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemleri...

Açıköğretim Fakültesi (AÖF), İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 öğretim yılı Bahar Dönemi ders seçme ve kayıt yenileme dönemi 15 Şubat'ta başladı. Ders seçme ve kayıt yenileme dönemi 26 Şubat’a kadar devam edecek. Öğrencilerin ders seçimlerini ve kayıt yenileme işlemlerini 26 Şubat’a kadar tamamlaması gerekiyor.

AÖF ders seçme işlemi nasıl yapılır?

Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir. Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 26 Şubat 2021 tarihinde İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:59’a kadar ödeme yapılabilecektir. Ancak, kayıt yenileme tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartıyla ödeme yapılamayacaktır. Öğrenciler yaptıkları ödemenin, 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

AÖF ders kitapları nasıl alınır?

26 Şubat 2021 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır. Öğrencilere ders kitapları dijital (PDF) formatta sunulmaktadır.Öğrenciler, ekampus.anadolu.edu.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak Derslerim bölümünden dijital ders kitaplarına erişilebilir.

2021 AÖF Bahar Dönemi Kayıt Yenileme ve Öğrenci Kılavuzu için tıklayınız