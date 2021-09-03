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Eğitim AÖF kayıt silme nasıl yapılır? Açıköğretim kayıt silme dilekçe örneği | AÖF kayıt sildirme işlemi
Eğitim

AÖF kayıt silme nasıl yapılır? Açıköğretim kayıt silme dilekçe örneği | AÖF kayıt sildirme işlemi

AÖF kayıt silme nasıl olur? sorusu YKS 2021 yerleştirme sonuçları sonrası öğrenciler tarafından bir hayli merak edilmekte. Örgüt eğitimde olduğu gibi AÖF programlarından da AÖF, yeni kayıtları 6-10 Eylül tarihleri arasında yapılacak. AÖF’de okuyan ancak başka üniversitelerde kayıt yaptırma hakkı elde eden öğrenciler AÖF kayıt sildirme nasıl yapılacağını sorguluyor. Peki AÖF kayıt silem nasıl yapılır? AÖF kaydı hangi durumlarda silinir? AÖF kayıt silinirse ödenen ücretler geri alınır mı? YSK tercihlerinde AÖF kazandım ancak mezun olamadım AÖF kaydım silinir mi? gibi sorular da son zamanlarda bir hayli araştırılıyor. İşte Açıköğretim kayıt silme dilekçe örneği.

Yeniakit Publisher
2021-09-03 10:09:00 - 2021-09-03 10:11:36
AÖF kayıt silme nasıl yapılır? Açıköğretim kayıt silme dilekçe örneği | AÖF kayıt sildirme işlemi

AÖF kayıt yenileme tarihleri açıklandı. AÖF kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. AÖF kayıt yenileme işlemleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim - İktisat - İşletme Fakülteleri Otomasyonları üzerinden yapılacak. AÖF ve AÖF ATA yeni kayıtlarını öğrenciler sisteme öğrenci şifreleri ya da e-Devlet şifrelerini kullanarak girerek işlemlerini tamamlayabilecekler.

AÖF kaydımı sildirmek istiyorum ne yapabilirim?

Hem Anadolu Üniversitesi AÖF hem de Atatürk Üniversitesi ATA AÖF kayıt silme talebinizi içeren ıslak imzalı dilekçenizin ile  nüfus cüzdanınızın fotokopisini Fakültemize elden teslim ettiğiniz ya da posta/kargo yoluyla gönderdiğiniz takdirde kayıt silme işleminiz gerçekleştirilir.

Hangi durumlarda AÖF kaydım silinir?

Öğrencinin kendi talebi doğrultusunda veya “Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma Cezası” alması durumunda kayıt silme işlemi gerçekleştirilir.

AÖF kaydımı sildirmek istiyorum ne yapabilirim?

Kayıt silme talebinizi içeren ıslak imzalı dilekçenizin ile  nüfus cüzdanınızın fotokopisini Fakültemize elden teslim ettiğiniz ya da posta/kargo yoluyla gönderdiğiniz takdirde kayıt silme işleminiz gerçekleştirilir.

AÖF kaydımı sildirdiğim takdirde Fakültenize yatırdığım materyal ücretini geri alabilir miyim?

Kayıt silme işlemi gerçekleştirilen öğrencilere materyal ücreti iade işlemi yapılmamaktadır.

Liseden mezun olmayan öğrenci olarak YKS ile AÖF’ye yerleştirildim. Son sınavlarda liseden mezun olamadım. AÖF kaydım silinir mi?

Mezun durumda bulunduğunuzu gösteren belgeyi ÖSYM tarafından belirlenen tarihe kadar Fakültemize ibraz etmediğiniz takdirde kayıt silme işlemi gerçekleştirilecektir.

ATA AÖF kayıt silme dilekçe örneği

Ata AÖF kayıt silme dilekçe örneği

AÖF kayıt silme dilekçe örneği

AÖF kayıt silme dilekçe örneği

AÖF kayıt silme dilekçe örneği

AÖF kayıt silme dilekçe örneği

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