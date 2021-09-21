AÖF ilahiyat nasıl kayıt olunur? AÖF ilahiyat yeni kayıt nasıl yapılır 2021?

AÖF ilahiyat programına kayıt nasıl olunur? AÖF güz dönemi ara sınavı ne zaman 2021? AÖF Güz dönemi dönem sonu sınavı ne zaman 2021 Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde herhangi bir bölümde kaydı bulunan öğrencilerin kayıt yenileme tarihleri de açıklandı. 2021 AÖF kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül'de başlayacak ve 8 Ekim'de sona erecek. Güz dönemi ara sınavı 27-28 Kasım'da, Güz dönemi dönem sonu sınavı ise 8-9 Ocak'ta yapılacak. AÖF, YKS yeni kayıtları 6 Eylül tarihinde başladı ve 10 Eylül'de sona erdi.

AÖF ilahiyat kayıt olma şartları

İlahiyat (Arapça) programına Yeni Kayıt veya İkinci Üniversite ile yerleşmeniz halinde kayıt yaptırabilirsiniz. Aşağıda özel yerleşme koşulları yer almaktadır.

AÖF ilahiyat yeni kayıt nasıl yapılır?

İlahiyat (Arapça) Önlisans Programına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile öğrenci kabul edilmektedir. Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünden en az 150 ve daha yukarı puan almış olanların 2018 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) tercih işlemlerinde kontenjan dâhilinde bu programa yerleştirilmesi halinde kayıt hakkı kazanmaktadırlar.

AÖF ilahiyat yeni kayıt olma şartları

1. Bu programda zorunlu hazırlık sınıfı bulunmamaktadır.

2. Bu programın eğitim dili Arapçadır.

3. Bu programdan ders alabilmek için Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan “Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı”ndan 60 ve üzeri puan almak veya Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavlarından en az 60 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından veya Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan YÖKDİL sınavından bu puanın eşdeğeri bir puan alınmış olması gerekir. Bu sınavların sonuç belgelerinde sınavın geçerlilik süresi belirtilmedikçe, bu süre 5 yıldır.

4. Yabancı dil yeterliliğini belgeleyen öğrenciler birinci yarıyıldan itibaren ders alabilirler ancak dört yarıyılın sonunda yabancı dil yeterliliğini belgeleyemeyen öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Öğrencinin talebi hâlinde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelerin eşdeğer Türkçe programına kaydı yapılır.

5. Öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin resmî dil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretiminin en az son 3 yılını başarıyla tamamladığını belgeleyenler yabancı dil yeterliğini sağlamış sayılır.

6. Yabancı dil hazırlık eğitimi veren ve ÖSYS Kılavuzunda yer alan herhangi bir yükseköğretim kurumunun hazırlık eğitim-öğretimini son 5 yıl içinde başarıyla tamamladığını belgeleyenler yabancı dil yeterliğini sağlamış sayılır.

İkinci Üniversite ilahiyat nasıl okunur?

İkinci Üniversite ilahiyat kayıt nasıl yapılır? İkinci Üniversite Kayıt İçin Özel Koşullar

1. Bu programda zorunlu hazırlık sınıfı bulunmamaktadır. Bu programın eğitim dili Arapçadır.

2. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavlarından en az 60 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından veya Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan YÖKDİL sınavından bu puanın eşdeğeri bir puan alınmış olanlar yabancı dil yeterliğini sağlamış sayılır.

3. Öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin resmî dil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretiminin en az son 3 yılını başarıyla tamamladığını belgeleyenler yabancı dil yeterliğini sağlamış sayılır.

4. Yabancı dil hazırlık eğitimi veren ve ÖSYS Kılavuzunda yer alan herhangi bir yükseköğretim kurumunun hazırlık eğitim-öğretimini son 5 yıl içinde başarıyla tamamladığını belgeleyenler yabancı dil yeterliğini sağlamış sayılır.

5. Eğitimlerini yabancı dil (Arapça) okuyanlar /mezun olanlar yabancı dil yeterliğini sağlamış sayılır.

6. Diğer üniversitelerin yeterlilik sınavında başarılı olanlar yabancı dil yeterliğini sağlamış sayılır.

7. İlgili makama yazılan yazılarda yabancı dil hazırlık sınıfından başarılı olmuş bilgisi olup notu belirtilmeyenler yabancı dil yeterliğini sağlamış sayılır.