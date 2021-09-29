Sınavsız ikinci üniversite imkanından yararlanmak isteyenler AÖF kayıtlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, AÖF ikinci üniversite başvuruları ne zaman?

AÖF ikinci üniversite kayıtları 2021

AÖF’den yapılan açıklamada, “2021-2022 Öğretim Yılı İkinci Üniversite kapsamında, herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakülteler dışında yükseköğretim programında kayıtlı öğrencilerin Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelere çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemlerini kapsamaktadır. Adaylar okudukları veya mezun oldukları alanlarda olmamak üzere; Lisans eğitimi alanlar ön lisans veya lisans programlarına, ön lisans eğitimi alanlar ön lisans programlarına çevrimiçi başvurarak kayıt yaptırabilir” denildi.

AÖF ikinci üniversite kayıt ve başvuru işlemleri 23 Ağustos 2021'de başladı. Kayıt işlemleri 8 Ekim Cuma günü saat 17.00'de sona erecek.

AÖF ikinci üniversite bölümleri

Açıköğretim Fakültesi (Önlisans)

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Adalet

Aşçılık

Bankacılık ve Sigortacılık

Bilgisayar Programcılığı

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Dış Ticaret

Emlak Yönetimi

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

Ev İdaresi

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İlahiyat (Arapça )

İlahiyat

İş Sağlığı ve Güvenliği

İnsan Kaynakları Yönetimi

İşletme Yönetimi

Kültürel Miras ve Turizm

Laborant ve Veteriner Sağlık

Lojistik

Marka İletişimi

Medya ve İletişim

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Özel Güvenlik ve Koruma

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Sosyal Hizmetler

Sosyal Medya Yöneticiliği

Spor Yönetimi

Tarım Teknolojisi

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Web Tasarımı ve Kodlama

Yaşlı Bakımı

Yerel Yönetimler

Açıköğretim Fakültesi (Lisans)

Felsefe

Görsel İletişim Tasarımı

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Sağlık Yönetimi

Sosyoloji

Tarih

Türk Dili ve Edebiyatı

Yönetim Bilişim Sistemleri

İktisat Fakültesi (Lisans)

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

İktisat

İktisat

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Maliye

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

İşletme Fakültesi (Lisans)

Havacılık Yönetimi

İşletme

İşletme

Turizm İşletmeciliği

Uluslararasi Ticaret ve Lojistik