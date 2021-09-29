AÖF ikinci üniversite kayıtları 2021
AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman son? Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavsız ikinci üniversite imkanı sağlıyor. Sınavsız ikinci üniversite imkanından yararlanmak isteyenler ise nereden nasıl ne zaman başvuru yapabileceklerini araştırıyor. Peki, AÖF ikinci üniversite bölümleri neler? AÖF sınavsız ikinci üniversite başvuru sayfası
Sınavsız ikinci üniversite imkanından yararlanmak isteyenler AÖF kayıtlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, AÖF ikinci üniversite başvuruları ne zaman?
AÖF ikinci üniversite kayıtları 2021
AÖF’den yapılan açıklamada, “2021-2022 Öğretim Yılı İkinci Üniversite kapsamında, herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakülteler dışında yükseköğretim programında kayıtlı öğrencilerin Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelere çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemlerini kapsamaktadır. Adaylar okudukları veya mezun oldukları alanlarda olmamak üzere; Lisans eğitimi alanlar ön lisans veya lisans programlarına, ön lisans eğitimi alanlar ön lisans programlarına çevrimiçi başvurarak kayıt yaptırabilir” denildi.
AÖF ikinci üniversite kayıt ve başvuru işlemleri 23 Ağustos 2021'de başladı. Kayıt işlemleri 8 Ekim Cuma günü saat 17.00'de sona erecek.
AÖF ikinci üniversite bölümleri
Açıköğretim Fakültesi (Önlisans)
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Adalet
Aşçılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Bilgisayar Programcılığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Dış Ticaret
Emlak Yönetimi
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Ev İdaresi
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İlahiyat (Arapça )
İlahiyat
İş Sağlığı ve Güvenliği
İnsan Kaynakları Yönetimi
İşletme Yönetimi
Kültürel Miras ve Turizm
Laborant ve Veteriner Sağlık
Lojistik
Marka İletişimi
Medya ve İletişim
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Özel Güvenlik ve Koruma
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sosyal Hizmetler
Sosyal Medya Yöneticiliği
Spor Yönetimi
Tarım Teknolojisi
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Web Tasarımı ve Kodlama
Yaşlı Bakımı
Yerel Yönetimler
Açıköğretim Fakültesi (Lisans)
Felsefe
Görsel İletişim Tasarımı
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Sağlık Yönetimi
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Yönetim Bilişim Sistemleri
İktisat Fakültesi (Lisans)
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
İktisat
İktisat
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Maliye
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler
İşletme Fakültesi (Lisans)
Havacılık Yönetimi
İşletme
İşletme
Turizm İşletmeciliği
Uluslararasi Ticaret ve Lojistik