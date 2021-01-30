  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim AÖF harf notu karşılıkları nedir? AÖF final geçme notu kaç?
Eğitim

AÖF harf notu karşılıkları nedir? AÖF final geçme notu kaç?

AÖF final sınav sonuçları açıklandı. Sonuçların ardından adaylar harf notlarının karşılıklarını merak ediyor. Peki, AÖF harf notları karşılıkları neler, koşullu geçer ,DC ne demek? AÖF geçme notu kaç 2021, CD geçer mi?

Yeniakit Publisher
2021-01-30 17:12:00 -
AÖF harf notu karşılıkları nedir? AÖF final geçme notu kaç?

AÖF sonuçları ardından en çok merak edilen konulardan biri de AÖF ders geçme notları ve hart notu karşılığı oluyor. Peki, AÖF'te hangi harfler geçer not sayılıyor? AÖF'te CD ne demek, geçer not sayılıyor mu? İşte Anadolu Üniversitei'nin resmi sayfasında yapılan açıklamalar...

AÖF harf notu karşılıkları nedir?

AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. Bu notları aldığınız dersleri tekrar seçemezsiniz.CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez. Öğrencinin genel not ortalaması 2,00’ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00’ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir.FF ise Başarısız Harf Notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir.

Harf notları bir dönem sonunda oluşan başarı notunuza göre belirlenmektedir. Her bir ders için öğrencilerin başarı notunun harf notunun karşılığı, o dönem dersi alan öğrencilerin başarı düzeyine göre değişebilmektedir.Bir örnekle anlatacak olursak, öğrencinin Türk Dili I dersinin 2016-2017 Öğretim Yılı Güz Dönemindeki başarı notu 70 ve o dönem için bu başarı notunun karşılığı “BB” harf notu olabilir. Yine aynı dersten 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemindeki başarı notu 80 olan bir öğrencinin 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemindeki harf notu ise “BB” olabilmektedir.Başka bir örnek de verecek olursak, aynı dönemde bir dersten alınan 58 başarı notu CC harf notuna karşılık gelirken aynı dönem başka bir dersten alınan aynı 58 notu BB harf notuna karşılık gelebilmektedir.

AÖF final geçme notu kaç?

"Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar ders uygulamaları ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 30'dur.30’un altındaki başarı notlarının harf notu karşılığı FF’tir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azeri hain gitti Karabağ kurtuldu! Türkiye ihaneti ortaya çıkardı
Gündem

Azeri hain gitti Karabağ kurtuldu! Türkiye ihaneti ortaya çıkardı

Karabağ savaşı öncesi Ermenilerle işbirliği yaptığını ortaya çıkardığı Azeri eski Genelkurmay Başkanı Sadıkov’a el çektiren Türkiye, Bakü’nü..
Putin'den Yunanistan'a büyük şok! Reddetti
Dünya

Putin'den Yunanistan'a büyük şok! Reddetti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Yunanistan’da 25 Mart törenlerine katılma davetine olumsuz yanıtı Yunanistan’da şok etkisine ve hayal..
Özel Kuvvetler'den nefes kesen görüntüler!
Gündem

Özel Kuvvetler'den nefes kesen görüntüler!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli paraşüt ekiplerinin bulutlar üzerinde nefes kesen görüntülerini paylaştı. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay