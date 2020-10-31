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Eğitim AÖF güz dönemi vize sınavlarının ne zaman yapılacak? AÖF sınav tarihleri!
Eğitim

AÖF güz dönemi vize sınavlarının ne zaman yapılacak? AÖF sınav tarihleri!

AÖF sınavları ne zaman yapılacak? Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi bölümlerinde okuyan öğrenciler AÖF sınav tarihlerini merak ediyor. AÖF güz dönemi vize sınavları için geri sayım başladı. Peki AÖF güz dönemi vize sınavlarının ne zaman yapılacak? İşte AÖF sınav tarihleri.

Yeniakit Publisher
2020-10-31 22:57:00 - 2020-10-31 23:23:36
AÖF güz dönemi vize sınavlarının ne zaman yapılacak? AÖF sınav tarihleri!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklama ile iktisat ve işletme fakülteleri kayıt yenileme işlemleri 5 Ekim'de başlamıştı. AÖF kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemleri 23 Ekim 2020 tarihinde sona erdi. AÖF kayıtlarını yapan öğrenciler 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin AÖF kayıt tarihlerini merak ediyor. Anadolu Üniversitesi AÖF sınav takvimine göre; 2020-2021 Yılı AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı 12-13 Aralık 2020 tarihinde, AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16-17 Ocak 2021 tarihinde tamamlanacak.

AÖF sınavları ne zaman yapılacak?

Güz Dönemi Ara Sınavı: 12 - 13 Aralık 2020

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 16 - 17 Ocak 2021

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10 - 11 Nisan 2021

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29 - 30 Mayıs 2021

Yaz Okulu Sınavı: 08 Ağustos 2021

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