Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri sınavların ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, bu sene AÖF güz dönemi sınavları ne zaman yapılacak?

AÖF Güz dönemi dönem sonu sınavı ne zaman 2021?

Milyonlarca AÖF öğrencisi 2021-2022 eğitim öğretim yılı sınav tarihlerini araştırmaya başladı. AÖF 2021-2022 akademik takvimi açıklandı. Buna göre güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021'de yapılacak. Dönem sonu sınavları ise 8-9 Ocak 2022'de gerçekleşecek.

Koronavirüs salgını sebebiyle son bir buçuk yıldır AÖF sınavları online olarak yapılıyor. Göz dönemi sınavlarının nasıl yapılacağı açıklanmasa da sınavların yüz yüze yapılması bekleniyor. Konu hakkında açıklamalar geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.