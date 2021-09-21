Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri 2021-2022 sınav tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, AÖF sınav tarihleri belli oldu mu? AÖF sınavları ne zaman nasıl yapılacak?

AÖF güz dönemi ara sınavı ne zaman 2021?

Koronavirü salgını sebebiyle geçtiğimiz bir buçuk yılda AÖF sınavları online bir diğer ismiyle çevrimiçi olarak yapıldı. Önümüzdeki dönemde sınavların nasıl yapılacağına ilişkin bir açıklama bulunmasa da yüz yüze olabileceği tahmin ediliyor. AÖF 2021-2022 akademik takvimi açıklandı. Buna göre güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021'de yapılacak. Dönem sonu sınavları ise 8-9 Ocak 2022'de gerçekleşecek.