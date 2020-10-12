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Eğitim AÖF güz dönemi ara sınavı nasıl yapılacak?
Eğitim

AÖF güz dönemi ara sınavı nasıl yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi sınavına katılacak olan öğrenciler sınavların nasıl yapılacağını merak ediyordu. AÖF güz dönemi sınavı yüz yüze mi yoksa online çevrimiçi olarak mı yapılacağı netlik kazandı. Peki AÖF güz dönemi ara sınavı nasıl yapılacak?

Yeniakit Publisher
2020-10-12 12:25:00 -
AÖF güz dönemi ara sınavı nasıl yapılacak?

AÖF 2020-2021 eğitim öğretim sınavlarına ilişkin son dakika güncel AÖF sınav açıklaması geldi. İstanbul Üniversitesi AUZEF, Erzurum Üniversitesi ATA, Anadolu Üniversitesi açık öğretim ve uzaktan eğitim için yeni eğitim dönemine başladı. 2020 -2021 eğitim öğretim yılı için ders seçimi işlemleri devam etmekte. Önlisans ve lisans eğitimini AÖF sınavları online mı olacak sorusunun yanıtını araştırıyor.

AÖF güz dönemi ara sınavı nasıl yapılacak?

AÖF güz dönemi ara sınavı ne zaman?

Anadolu Üniversitesi AÖF sınavların online olarak yapılacağını açıklamasnıdan sonra AÖF öğrencileri AÖF sınavlarının ne zaman yapılacağını merak etmeye başladı. AÖF online sınav tarihleri henüz açıklanmadı. AÖF güz dönemi ara sınavı online (çevrimiçi) sınav tarihleri açıklanacak. AÖF sınav tarihleri açıklanır açıklanmaz bilgiler burada yer alacaktır. 

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