AÖF finalleri ne zaman? AÖF sınav giriş yeri sorgulama:
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri bahar dönemi final sınavlarının nez zaman yapılacağını, sınav giriş yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. Peki, AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2021-2022 bahar dönemi finallerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, AÖF finalleri ne zaman?
AÖF finalleri ne zaman? AÖF sınav giriş yeri sorgulama:
AÖF bahar dönemi finalleri 21-22 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Finaller öncesinde sınav giriş yerleri de açıklandı. Sınav giriş yerleri, Anadolu Üniversitesi öğrenci giriş sekmesi üzerinden öğrenilebiliyor. Öğrenciler şifreleriyle ya da e Devlet şifreleriyle sisteme giriş yapabiliyor.