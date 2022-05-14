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Eğitim AÖF finalleri ne zaman? AÖF sınav giriş yeri sorgulama:
Eğitim

AÖF finalleri ne zaman? AÖF sınav giriş yeri sorgulama:

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri bahar dönemi final sınavlarının nez zaman yapılacağını, sınav giriş yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. Peki, AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu?

Yeniakit Publisher
2022-05-14 01:03:00 -
AÖF finalleri ne zaman? AÖF sınav giriş yeri sorgulama:

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2021-2022 bahar dönemi finallerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, AÖF finalleri ne zaman?

AÖF finalleri ne zaman? AÖF sınav giriş yeri sorgulama:

AÖF bahar dönemi finalleri 21-22 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Finaller öncesinde sınav giriş yerleri de açıklandı. Sınav giriş yerleri, Anadolu Üniversitesi öğrenci giriş sekmesi üzerinden öğrenilebiliyor. Öğrenciler şifreleriyle ya da e Devlet şifreleriyle sisteme giriş yapabiliyor.

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