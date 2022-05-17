AÖF final yeri sorgula | AÖF final takvimi
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavları yaklaşırken öğrenciler sınav giriş belgelerinin açıklanıp açıklanmadığını, AÖF finallerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, AÖF sınav giriş yeri nereden nasıl öğrenilir?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri sınav giriş yerlerinin nereden ne zaman nasıl öğrenilebileceğini araştırıyor. Peki, AÖF sınav giriş yerleri nereden öğrenilir?
AÖF final yeri sorgula | AÖF final takvimi
AÖF bahar dönemi finalleri 21-22 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Finaller öncesinde sınav giriş yerleri de açıklandı. Sınav giriş yerleri, Anadolu Üniversitesi öğrenci giriş sekmesi üzerinden öğrenilebiliyor. Öğrenciler şifreleriyle ya da e Devlet şifreleriyle sisteme giriş yapabiliyor.
AÖF ders geçme nasıl oluyor?
Öğrencilere bir yarıyılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarıyıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)
Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarıyıllardan,
İkinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarıyıllardan ders alamaz.
Üçüncü yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarıyıldan,
Dördüncü yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarıyıldan ders alamaz.