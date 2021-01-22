AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF kayıt yenileme tarihi ne zaman?

Anadolu Üniversite’sinin AÖF final sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamaya göre 16 Ocak’ta başlayıp 25 Ocak’a kadar devam edecek olan final süreci bittikten sonra sonuçlar açıklanacak. Ancak net bir tarih verilmedi.

Öğrenciler, sınav sonuçları açıklandığı zaman https://aof.anadolu.edu.tr adresinden sonuçları sorgulayabilecekler.

Geçtiğimiz 12-13-14 Aralık ve 19-20-21 Aralık 2020 tarihleri arasında online olarak gerçekleşen AÖF sınavının sonuçları, 25 Aralık tarihinde belli olmuştu.

Bahar dönemi kayıt yenileme tarihi

Anadolu Üniversitesi'nin resmi sitesinde bulunan bilgiye göre AÖF kayıt yenileme işlemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 25 Şubat 2021'e kadar devam edecek.

Mazeretli kayıtlar ise 26 Şubat 2021 Cuma günü gerçekleşecek.