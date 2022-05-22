Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi sınavlarına girenler sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, AÖF bahar dönemi final sonuçları ne zaman hangi gün açıklanır?

AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF 2022 final sonuçları:

AÖF bahar dönemi final sınavları 21-22 Mayıs tarihlerinde gerçekleşti. Sınava girenler ise sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. AÖF final sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında bir açıklama olduğunda haberlerimizde yer vereceğiz. Ancak önceki sınavlara baktığımızda AÖF sonuçlarının 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

AÖF sınav geçme notları

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

30 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti