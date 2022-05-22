  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF 2022 final sonuçları:
Eğitim

AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF 2022 final sonuçları:

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri bahar dönemi final sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanır? AÖF final sonuçları nereden nasıl öğrenilir?

Yeniakit Publisher
2022-05-22 11:59:00 -
AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF 2022 final sonuçları:

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi sınavlarına girenler sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, AÖF bahar dönemi final sonuçları ne zaman hangi gün açıklanır?

AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF 2022 final sonuçları:

AÖF bahar dönemi final sınavları 21-22 Mayıs tarihlerinde gerçekleşti. Sınava girenler ise sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. AÖF final sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında bir açıklama olduğunda haberlerimizde yer vereceğiz. Ancak önceki sınavlara baktığımızda AÖF sonuçlarının 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

AÖF sınav geçme notları

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

30 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti 

AÖF soru ve cevap anahtarı açıklandı mı?
AÖF soru ve cevap anahtarı açıklandı mı?

Eğitim

AÖF soru ve cevap anahtarı açıklandı mı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay