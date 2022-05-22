AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF 2022 final sonuçları:
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri bahar dönemi final sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanır? AÖF final sonuçları nereden nasıl öğrenilir?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi sınavlarına girenler sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, AÖF bahar dönemi final sonuçları ne zaman hangi gün açıklanır?
AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF 2022 final sonuçları:
AÖF bahar dönemi final sınavları 21-22 Mayıs tarihlerinde gerçekleşti. Sınava girenler ise sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. AÖF final sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında bir açıklama olduğunda haberlerimizde yer vereceğiz. Ancak önceki sınavlara baktığımızda AÖF sonuçlarının 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.
AÖF sınav geçme notları
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
30 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti