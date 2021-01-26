Koronavirüs salgını sebebiyle bu yıl Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize ve final sınavları çevrimiçi yöntemle gerçekleştirildi. Öğrenciler 16-25 Ocak tarihleri arasında online olarak sınavlara katıldı. Peki, AÖF final sonuçları ne zaman hangi gün ilan edilecek?

AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açıköğretim sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı yönünde Anadolu Üniversitesi açıklamada bulundu. Söz konusu açıklamada, "Sınav sonuçları sınavla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacaktır. Sonuçlar ile ilgili duyurular için kurumsal sosyal medya hesaplarımız ile web sitemizi takip edebilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.

AÖF vize sınavları 12,13,14 Aralık ve 19,20 ve 21 Aralık tarihlerinde yapılmış sonuçlar ise 25 Aralık'ta açıklanmıştı. Bu sebeple öğrencilerin beklentisi sınav sonuçlarının29 Ocak'ta açıklanması yönünde.